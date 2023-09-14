Российский турист заявил, что пляжи Черного моря в Турции непригодны для отдыха
Турист из России, побывавший в Турции, рассказал, почему местные пляжи не пользуются популярностью у отдыхающих. Как отметил россиянин в Дзен-канале «БРОДЯГА», пляжи на побережье Черного моря в Турции выглядят так, будто застряли во времени и напоминают пляжи Геленджика в 90-х годах.
Турист отметил, что несмотря на свою чистоту, местные пляжи не оборудованы для комфортного отдыха, а многие из них попросту заброшены. Поэтому туристы предпочитают обходить стороной такие пляжи, отдыхая на небольшом участке, расположенном между Самсуном до Стамбулом, где есть необходимая инфраструктура.
Кафе на побережье тоже удивили россиянина.
- Мы как будто попали в машину времени и перенеслись на 20-30 лет назад. В кафе была совершенно разная мебель и стулья, которую, видимо, прибило морем тут же на пляже с красивой клеёнкой на столах, - поделился впечатлениями турист.