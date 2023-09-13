Экзотика традиций – выбираем необычные туры по Южной Корее

Южная Корея становится все популярнее у российских туристов. И если раньше путешественников в основном интересовали экскурсионные туры по Сеулу и Пусану, то теперь внимание не только к Корее современной с ее небоскребами, кей-поп фестивалями и пляжами – все больше становится желающих познакомиться с обычаями, ритуалами и культурой страны.

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Запрос на традиционную Корею растет, и многие туроператоры уже включили в перечень программ экскурсии по двум главным городам провинций Чолла-Пукто и Чолла-Намдо. В эти места надо ехать, чтобы посетить самый большой в стране парк дольменов, или попробовать настоящий острый суп из вьюнов – чхуотхан, или удивиться загадочным пирамидам из камней, которые колышутся, но не падают от ветра. И все это в 3,5 часах езды от Сеула.

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Выбрать тур можно заранее. Так, в China Travel программа путешествия «Север – Запад – Юг» знакомство со страной предлагает начать с Сеула, но уже на следующий день в городах Чонджу и Кванджу планируется погружение в атмосферу Кореи нетуристической. Потом переезд в морскую столицу республики – Пусан и возвращение в Сеул. Программа рассчитана на 8 ночей – на знакомство с каждым городом, кроме столицы, отводится один день.

Похожий тур предлагает и туроператор «Ванд» – с посещением деревни традиционных домов ханок в Чонджу, бамбуковой рощи и традиционного рынка на станции Кванджу. Экскурсии проводит русскоговорящий гид.

ITM Group рекомендуют прогулки по провинциям Чолла-Пукто и Чолла-Намдо совместить с мастер-классами по приготовлению традиционных блюд и шопингом на фешн-улице Чунчанро в Кванджу, где можно купить не только брендовые вещи, но и местный антиквариат и корейские традиционные одежды.