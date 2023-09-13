В Бангкоке в аэропорту Суварнабхуми протестировали новый терминал

В бангкокском аэропорту Суварнабхуми прошло тестирование систем нового терминала Satellite 1 (SAT-1). Для этого были смоделированы ситуации с регистрацией пассажиров, обработкой багажа, обслуживанием самолета и другими операциями, сообщило вчера издание The Pattaya News.

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Испытания признаны успешными, и уже с 28 сентября он начнет принимать международные рейсы в «мягком» режиме. В заявлении компании Airports of Thailand отмечено, что в течение месяца будут обслуживать только авиакомпании Thai AirAsia X, VietJet Air и Emirates. Полноценная эксплуатация запланирована с декабря.

Satellite 1 – четырехэтажное здание площадью 216 тыс. кв. м. Для посадки-высадки предусмотрено 28 телетрапов, в том числе приспособленных под двухпалубные Airbus A380 и Boeing 747. Перевозку между старым и новым терминалами осуществляют автопоезда, платформы которых размещены на подземных этажах.

Пропускная способность SAT-1 – 15 млн пассажиров, что доводит потенциальный пассажиропоток Суварнабхуми до 60 млн в год.