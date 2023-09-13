Венеция ввела входной билет для посещения города на один день
В Венеции ввели платный вход для путешественников, которые приезжают в город на один день. Данное положение одобрил накануне городской совет Венеции.
Вход можно будет забронировать онлайн. Стоимость билета – пять евро. Он не будет распространяться на приезжающих в островную часть Венеции на работу, а также долгосрочных путешественников, которые останавливаются в местных отелях. С последних взимается туристический налог – он рассчитывается в зависимости от уровня гостиницы. Мера, направленная на контроль и регулирование турпотока, начнет действовать весной 2024-го на экспериментальной основе и продлится 30 дней наиболее «высокого» сезона, сообщает агентство ANSA.
Решение о входном билете властями уже принималось, однако сроки его введения каждый раз сдвигались. Когда пришла пандемия и турпоток иссяк, о входном билете забыли. Кроме того, попытки ограничивать турпоток предпринимались на непродолжительное время на период знаменитого карнавала. Тогда венецианские власти устанавливали турникеты.