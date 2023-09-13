Половина россиян потратила на отдых за рубежом более 200 тысяч рублей

Российские туристы рассказали, сколько потратили на отдых летом 2023 года. Так, россияне, отдыхавшие за границей, рассказали, что в среднем потратили на зарубежный отдых более 200 тыс рублей на человека.

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Отдых в пределах страны обошелся туристам в 50-100 тыс рублей на человека. Данные приводят аналитики сервиса "Авито Работа" и банка "Точка".

Больше всего российских туристов отправились в этом сезоне в Турцию. Сюда приехали 38% туристов РФ, на втором месте Азия – 23%, на третьем – страны СНГ (20%). Отдых в этих странах в основном выбирали представители сферы консалтинга, маркетинга и PR, банковские работники и IT-специалисты.

Те, кто занят в сфере туризма, чаще всего отдыхали в пределах страны. Российские курорты предпочли также работники сферы искусства и развлечений, бухгалтерии и строительства. Зато те, кто работает в сфере сельского хозяйства, производства, охраны и безопасности отдыхали дома или на даче.

Что касается времени года для отпуска, 78% россиян предпочли отдыхать именно летом.