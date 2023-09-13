СМИ: в Таиланде одобрили отмену виз для туристов из Китая и Казахстана

Правительство Таиланда одобрило отмену виз для туристов из Китая и Казахстана в качестве временной меры для поддержки туристического сектора страны. Об этом сообщил портал Thai Enquirer.

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Безвизовый режим для граждан Китая и Казахстана будет действовать с 25 сентября по 29 февраля. Туристы смогут находиться в Таиланде без визы 30 дней.

Новое правительство Таиланда во главе с премьер-министром Сеттхой Тхависином ранее объявило о намерении содействовать развитию туристической индустрии, привлекая в страну большее число иностранных туристов.

Туристический поток в Таиланд резко вырос после отмены в октябре 2022 года всех ограничений на въезд и режима ЧП, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.