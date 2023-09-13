Сколько стоит отдых на Кубе осенью
Этой осенью отдых на Кубе обойдется россиянам по «летним ценам» – тур можно купить от 235 тысяч рублей. Об этом сообщают эксперты АТОР.
«Недельный тур в Варадеро с вылетом до 20 октября с проживанием в отеле категории четыре звезды на «все включено» стоит от 235 тысяч рублей на двоих. Но за «пятерку» придется доплатить еще 30 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ноябре на карибском направлении начинается высокий сезон, поэтому цены вырастут на 5–10 %. Добраться до острова россияне могут на чартерных и на регулярных рейсах, которые летают из Москвы.