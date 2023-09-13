Сколько стоит отдых на Кубе осенью

«Недельный тур в Варадеро с вылетом до 20 октября с проживанием в отеле категории четыре звезды на «все включено» стоит от 235 тысяч рублей на двоих. Но за «пятерку» придется доплатить еще 30 тысяч рублей», – говорится в сообщении.