Туристка назвала три позорные для россиян привычки итальянцев
Тревел-блогерша из России побывала в Италии и назвала три привычки местных жителей, которые могут показаться соотечественникам позорными.
Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».
Так, по ее словам, в этой стране Европы принято отдыхать посреди рабочего дня.
«Итальянцы гордятся своей сиестой, спокойно закрывают офисы и магазины прям перед лицом покупателя. Причем они не считают это ужасной клиентоориентированностью, как у нас в России, а считают это нормой и уважают друг друга за выбор в пользу себя, а не денег или бизнеса», — пояснила автор публикации.
Вторая привычка итальянцев, которую, по мнению блогерши, в России осудят с позором, — есть из общих тарелок. Она рассказала, что в Италии блюда заказывают на компанию и ставят их на стол перед всеми гостями. Официанты приносят две огромные тарелки: одну, например, — с макаронами, а другую — с гарниром.
«Каждый накладывает себе сколько хочет, приправляет оливковым маслом, сбрызгивает лимонным соком и посыпает сыром. Называется — собери себе блюдо сам», — отметила россиянка.
Третья привычка иностранцев, которая удивила блогершу, — выпивать во время приема пищи. Только не уважающий себя итальянец откажется от бокала вина за обедом или от апероля в сиесту, поделилась автор.
«А как относятся у нас в России к любителям выпить сначала в обед, потом днем и закрепить эффект вечером? Это сразу алкоголик! Который не знает меры и не может устоять перед соблазном выпивки», — заключила она.