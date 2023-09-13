На остров Маврикий открыты прямые рейсы для туристов из России

Воспользоваться таким предложением можно два раза в неделю – в среду и субботу уже с декабря текущего года. Туроператоры считают, что прямые рейсы обеспечат «всплеск» объема продаж туров на остров Маврикий. Ранее они сообщали об укреплении высокого темпа спроса на такие отправления. Согласно статистике, в первом полугодии 2023 года количество прибывших на Маврикий составило 9 175 россиян, что выше аналогичных данных за 2022 (на 82%) и 2019 (на 39%) года.

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FUN&SUN и PAC Group прогнозируют высокий прирост продаж – до 200%. В то же время в Anex и ПАКС полагают, что несмотря на очевидный рост спроса на прямые перелеты из Москвы на Маврикий, это направление останется экзотическим. В Anex отметили, что отправляющимся на остров нововведение принесет больше комфорта. В «Русском Экспрессе» сделали менее оптимистичные прогнозы о росте спроса, заявив о небольшой емкости направления.