Самой дорогой отдых для тюменцев стоил больше миллиона рублей

Больше миллиона рублей обошелся для тюменцев отдых на Мальдивах. Тур был рассчитан на 10 дней в курортном отеле, расположенном на острове в Индийском океане. Об этом агентству URA.RU сообщила управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

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«За последние полгода в Тюмени самым дорогим отдыхом считается десятидневное пребывание на Мальдивах. Туристы улетают осенью в пятизвездочный отель на острове в Индийском океане. Цена тура — 1 миллион 345 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова.

Чуть дешевле стоил отдых в Арабских Эмиратах. Там цена за 10 дней в фешенебельном отеле на пальме Джумейра составлял для тюменцев 842 тысячи рублей.

В Турции и Египте тюменцы также отдыхали на широкую ногу. За 14 дней пребывания в этих странах горожане заплатили около 800 тысяч рублей. Выбор пал на пятизвездочные отели, по системе all inclusive.