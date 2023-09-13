Туристка поразилась виду местных девушек на пляже в Китае

Российская тревел-блогерша побывала на пляже в Китае и поразилась виду местных девушек, которые носили полностью закрывающие лицо маски. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Россиянка пояснила, что такой пляжный аксессуар называется фейскини. Его придумали почти 20 лет назад для того, чтобы уберечь кожу лица от солнца.

«Защита от нежелательного мужского внимания обеспечена!» — поделилась блогерша, добавив, что на пляже она также видела китайцев в закрытой черной одежде.

По ее словам, жителям Поднебесной важно обезопасить себя от воздействия ультрафиолетовых лучей.