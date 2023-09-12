Что посмотреть в Минске и его окрестностях

Минск - это город с богатой историей и доступное сейчас для россиян направление для отдыха. На машине до столицы Беларуси добираться около восьми часов из Москвы, на скоростном поезде - семь. Можно поехать в Минск на выходные, а можно остаться на подольше и исследовать еще и окрестности.