Что посмотреть в Минске и его окрестностях
Минск - это город с богатой историей и доступное сейчас для россиян направление для отдыха. На машине до столицы Беларуси добираться около восьми часов из Москвы, на скоростном поезде - семь. Можно поехать в Минск на выходные, а можно остаться на подольше и исследовать еще и окрестности.
О главных достопримечательностях города рассказываем в материале "Рамблера".
Минск
- Верхний город. Это исторический центр столицы Беларуси, где сосредоточены главные туристические места Минска: площадь Свободы, Национальная художественная галерея, Свято-Духов кафедральный собор, Минская ратуша, католический собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии.
Hanna Zelenko/commons.wikimedia.org
- Церковь Святого Симеона и Святой Елены. Этот храм является одной из самых выдающихся архитектурных достопримечательностей Минска. Он был построен в начале XX века.
- Троицкое предместье. Это еще один исторический район, который славится своей уникальной архитектурой, уютными улочками и культурными достопримечательностями. В Троицком предместье много старинных зданий, например, дом Вигдорчика, дом Пинсуховича, фабрика Цитвера, и музеев, например, музей белорусской литературы и Гостиная Владислава Голубка.
Hanna Zelenko/commons.wikimedia.org
- Лошицкая усадьба. Это исторический архитектурный комплекс, на территории которого есть парк, музей и старинный усадебный дом.
- Остров слез. Этот искусственный остров находится на реке Свислочь. Здесь расположен парк и мемориал, посвященный солдатам, погибшим в Афганской войне в 1979-1989 годах. Его также называют островом Мужества и Скорби.
- Парк Горького. Идеальное место для отдыха и прогулок. Здесь есть аттракционы, рестораны и красивые пейзажи, а еще можно арендовать лодку и покататься по озеру.
Окрестности Минска
- Мирский замок. Этот замок в стиле ренессанс был построен в XVI веке и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится примерно в 100 километрах от Минска.
denniss.mishchuk/commons.wikimedia.org
- Несвижский замок. Еще один замок неподалеку, который находится примерно в полутора часах от города. Он также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и служил резиденцией рода Радзивиллов.
Alexxx Malev/Flickr
- Музей Марка Шагала в Витебске. Витебск, хоть он и расположен не совсем близко к Минску - около 300 километров, является родиной Марка Шагала. Там можно ознакомиться с творчеством знаменитого художника.
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