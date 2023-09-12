Названы самые популярные страны у самостоятельных туристов

Названы самые популярные зарубежные страны у туристов, путешествующих самостоятельно
Эксперты назвали самые популярные зарубежные страны у туристов, путешествующих самостоятельно, сообщает российский сервис бронирований.
Чтобы исключить транзитные визиты, при анализе не учитывались поездки длительностью менее двух и более 31 дня.
Среди пользовавшихся спросов называют Таиланд, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Китай.
Однако самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция. По числу туристов она опередила страны СНГ, Абхазию и Грузию.