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Названы самые популярные зарубежные страны у туристов, путешествующих самостоятельно

Эксперты назвали самые популярные зарубежные страны у туристов, путешествующих самостоятельно, сообщает российский сервис бронирований.

Названы самые популярные страны у самостоятельных туристов
© Unsplash

Чтобы исключить транзитные визиты, при анализе не учитывались поездки длительностью менее двух и более 31 дня.

Среди пользовавшихся спросов называют Таиланд, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Китай.

Однако самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция. По числу туристов она опередила страны СНГ, Абхазию и Грузию.