С чем связано падение спроса на путевки на Мальдивы

В АТОР объяснили, с чем связано снижение стоимости путевок по ряду направлений. Например, отдых в Турции подешевел на 40-60% в конце августа-начале сентября, напомнили эксперты. Это в первую очередь связано со снижением спроса со стороны туристов в начале учебного года.

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Также в сравнении с прошлогодними направлениями снизился на 12,3% турпоток на Мальдивы. Если сравнить показатель за август, он ниже на 20%, сообщает SAKHALIFE.RU.

Здесь причина кроется в том, что туристам стали доступны другие направления, сообщили в АТОР. Так, если в прошлом году путешественников сдерживало отсутствие прямых авиасообщений с другими странами, теперь им стали доступны прямые рейсы на Бали, Шри-Ланку и Сейшелы.