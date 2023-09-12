"Сложно скрыть что-то от соседей". Туристка — о провинции в Германии

Российская путешественница и блогер побывала в провинции Германии и нашла там много общего с российской глубинкой. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

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По мнению автора материала, в первую очередь схожесть проявляется в безлюдных улицах. Она объяснила, что в немецких деревнях, как и в российских, редко можно встретить гуляющих людей. Еще одним удивительным сходством она назвала тесные знакомства.

«Все друг друга знают, и сложно что-то скрыть от соседей», — добавила блогерша.

Кроме того, в провинции Германии есть большие проблемы с общественным транспортом, что тоже похоже на деревни в России. Еще один схожий фактор — большие очереди в супермаркетах и магазинах.