Ради чего стоит поехать в Таджикистан

В Таджикистане продолжаются торжественные мероприятия, которые приурочены ко Дню независимости – одному из главных государственных праздников страны.

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Покрытые снеговыми шапками горы и горные озера с прозрачной водой. Стены древних городов, помнящих не одну тысячу лет, и мавзолеи знаменитых военачальников и поэтов. Неповторимый колорит народной кухни и гостеприимнейшие жители. Все это – Таджикистан, страна, которая стремительно входит в топы туристических маршрутов всего мира. Приведем как минимум пять причин, почему стоит выбрать именно Таджикистан, чтобы по-настоящему отдохнуть и получить неповторимые впечатления. Тем более что туристический сезон в Таджикистане еще в полном разгаре!

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Причина первая: тысячелетняя история

Таджикская земля помнит множество удивительных событий, изменивших мировую историю. Например, город Худжанд, стоящий на берегах реки Сырдарьи, за свою 2500-летнюю историю видел и воинов Александра Македонского, и орды Чингисхана, и торговцев, путешествовавших по Великому шелковому пути. История другого знаменитого таджикского города – Истаравшана – насчитывает 26 веков, и сегодня это не просто населенный пункт, а настоящий музей под открытым небом. Есть еще городище-заповедник древнего Педжикента, в котором спустя 1300 лет сохранились удивительные настенные росписи. А поселение Саразм, насчитывающее 6000 лет, знаменито тем, что долгое время было настоящим центром древней металлургии: здесь ковали отменное оружие и чеканили замечательные украшения, пользовавшиеся славой во всей Центральной Азии.

Причина вторая: живописная природа

Тем, кто впервые приезжает к ним в гости, жители Таджикистана непременно советуют побывать на «Крыше мира». Так поэтично они называют Памирское шоссе. На местном языке это звучит как «Бам-и-Дуня». Трасса соединяет Душанбе с Горным Бадахшаном и пользуется славой одной из самых живописных дорог в мире. Путешествие по ней – это возможность увидеть чистейшие горные озера, побывать на трех главных памирских перевалах – Талдык, Кызыл-Арт и Акбайтал – и насладиться невероятной красоты горными пейзажами. Непременно стоит побывать в Фанских горах, знаменитых у горных туристов всего мира, и обязательно искупаться в озере Искандеркуль, расположенном на высоте 2195 метров над уровнем моря. Кстати, это не самое большое озеро в Таджикистане, где в общей сложности насчитывается более 2000 озер. Первое место по размерам занимает бессточное солевое озеро Каракуль: диаметр его кратера – 45 километров!

Причина третья: удивительные музеи

Фактически каждый город или поселение в Таджикистане – это своего рода музей под открытым небом. Несмотря на бурные события, сотрясавшие страну на протяжении всей ее истории, во многих местах живут во многом так же, как и сотни лет назад. Но, если хочется увидеть по-настоящему уникальные артефакты, стоит обязательно посетить таджикские музеи. Главный из них – Национальный музей древностей Таджикистана. Расположен он в столице страны, Душанбе, а его коллекция насчитывает около 5000 уникальных образцов керамики, изделий из камня, металла и стекла, ювелирных украшений, предметов быта, скульптуры и живописи. Здесь имеется Золотая кладовая, где хранятся раритеты из золота, и уникальная нумизматическая коллекция, в которой несколько десятков тысяч монет из золота, серебра, бронзы и меди. Здесь же хранится и самая большая в мире статуя возлежащего Будды, созданная более тысячи лет назад. «Будда в нирване», или «Хатлонский будда» имеет длину 13 метров и весит пять с половиной тонн.

Причина четвертая: целебные источники

Таджикистан знаменит не только своей историей и природными красотами. Путешествуя по этой стране, вполне можно еще и поправить свое здоровье! Этому помогут чистейший горный воздух и множество целебных источников. Есть термальные с горячей или просто теплой водой, есть с холодной, почти как в горных реках. Самый, пожалуй, знаменитый – термальный источник Гармчашма. Расположен он в юго-западной части Памира в 42 километрах от города Хорог, на высоте 2800 метров над уровнем моря. За тысячи лет поднимающаяся с большой глубины минеральная вода температурой 59 градусов образовала здесь множество бассейнов разного размера. Как говорят в Таджикистане, тот, кто греется в этой воде и дышит холодным горным воздухом, обретает настоящее просветление и душевное спокойствие, а заодно избавляется от множества болезней. Особенно приятно, что на базе этого и многих других источников оборудованы современные бальнеологические курорты с высочайшим уровнем сервиса.

Причина пятая: народные обычаи