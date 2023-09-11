Железнодорожные маршруты, ставшие достопримечательностями

В мире остались такие железнодорожные маршруты, путь по которым будет напоминать картинку из фильма или сказки. О самых красивых маршрутах мы расскажем в этом материале "Рамблера". Если будет возможность прокатиться на этих поездах, не забудьте прихватить с собой фотоаппарат.

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Франция, железная дорога Трен де Пинь

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Железнодорожный маршрут из Ниццы в Динь ле Бен проходит через многочисленные горные деревушки Прованса, оливковые рощи, уютные города, а также через русский квартал, где расположена самая большая православная церковь в Западной Европе – Собор Николая Чудотворца.

Путь протяженностью в 150 км пролегает между Средиземным морем и Альпами и по времени занимает у туристов около 3,5 часов.

В буклетах железнодорожной компании рассказано о десятках туристических маршрутов, которые доступны на каждой из остановок поезда. Вы можете сойти на любой из них, прогуляться и насладиться местными пейзажами и достопримечательностями, а после сесть на следующий поезд и по тому же билету продолжить свой путь.

Шотландия, Железная дорога Вест Хайленд

Эта та самая железная дорога, по которой юные волшебники отправлялись в Хогвартс в серии фильмов про Гарри Поттера. По ней даже до сих пор еще курсирует паровоз The Jacobite, один из вагонов которого остался декорирован так же, как и в знаменитой киноленте.

Однажды эта железнодорожная линия уже была признана самой живописной в мире. Самой популярной точкой этого маршрута является виадук (каменный мост) Гленфиннан. Он раскинут прямо посреди глубокой долины неподалеку от с живописного озера Лох Шил. Особенный шарм этому мосту придает его изогнутая форма – вид с высоты на этот отрезок пути поражает воображение.

По этой дороге можно добраться от Глазко до Обана, Форта-Уильяма или до Маллайга. Туристов на конечной станции в Маллайге ждут рестораны, гавань и музей истории железной дороги.

Швейцария, Гранд тур

Швейцария предлагает туристам купить тур, маршрут которого пройдет сразу через всю страну. Более тысячи километров железнодорожных путей уместились в одну ветку. Купив один билет, вы сможете сходить с поезда и вновь садится на другой в течение 15 дней.