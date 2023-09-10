«Голым, с паспортом и билетами»: туристы обсуждают, как ездить в страны ЕС

Информация о новых рекомендациях Еврокомиссии в отношении граждан России (о том, что нельзя ввозить на территорию ЕС автомобили и личные вещи) произвела эффект разорвавшейся бомбы. В соцсетях и тематических группах в Телеграме принялись бурно обсуждать варианты: как теперь ехать в Хельсинки, Рим, Барселону и другие города, можно ли вместо айфона взять с собой кнопочный телефон, а чемодан заменить китайской клетчатой сумкой, будут ли досматривать личные вещи у россиян, прибывающих в Евросоюз, например, из Еревана или Стамбула. Сохранится ли режим упрощенных транзитных документов (УТД), действующий при поездках из Калининградской области (или в область) через территорию Литвы? Вопросов много. Кто-то настроен радикально и считает, что под санкциями сейчас абсолютно всё.

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«То есть предлагают ехать в ЕС голым и с паспортом и билетом в руках», – иронизирует один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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В интернете распространяется история российского туриста, который возвращался в Санкт-Петербург из Барселоны через Хельсинки и на финской таможне лишился колец с бриллиантами и фотоаппаратов. Однако официально этот случай не подтвержден. Другие настроены более оптимистично:

«Пока, наверное, не стоит переживать. Кроме тех, кто в Прибалтику едет. Пока только прецеденты были там».

Прозвучало и такое мнение:

«Прямых перелетов из РФ в ЕС сейчас нет, полет через третьи страны – это уже не ввоз из РФ. Исходя из этого, нововведения касаются пересечения границ наземным транспортом из РФ в ЕС».

Словом, полной ясности по поводу провоза личных вещей нет, со стороны еврочиновников требуются дополнительные разъяснения. Сам регламент, запрещающий перевозить через границу ЕС обширную номенклатуру товаров, действует уже почти год. И конфисковали у россиян до сих пор преимущественно автомобили, да и то в основном это случалось в северных регионах Германии. Акцент на запрете въезда машин, кстати, особо подчеркнули в новых разъяснениях Еврокомиссии, а посольство России в Финляндии выступило сегодня с настоятельной рекомендацией не ехать в страну на авто с регистрационными знаками РФ.