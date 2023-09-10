Стали известны наиболее популярные направления отдыха у россиян в 2023 году

Число поездок россиян в популярные туристические направления значительно выросло этим летом по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные сервиса путешествий «MTC Travel».

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В частности, поток туристов в Таиланд увеличился в 10 раз, в ОАЭ — на 70%, в Египет — в 2,6 раза. Также в 8 раз вырос интерес к поездкам в Китай, хотя в основном речь идет о деловых визитах.

53% всех зарубежных поездок россиян пришлось на страны дальнего зарубежья. Это связано с возобновлением прямого авиасообщения и ростом спроса на такие направления, как Таиланд, Египет и ОАЭ.