Путешественница рассказала, почему турки любят русских девушек

Многие знают о любви турков к русским девушкам. Блогер побывала в Турции и в дзен-канале «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» поделилась мнением по поводу того, какие на это есть причины. Девушка рассказала, как выглядят турецкие женщины и что в них может отталкивать мужчин.

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Первое, что бросается в глаза, – лишний вес, который есть практически у всех женщин в Турции. Однако в этой стране вес наоборот считается признаком здоровья и того, что женщина сможет выносить ребенка. Однако блогер говорит, что местные девушки не умеют выглядеть эффектно и будто специально выставляют все свои недостатки напоказ с помощью оверсайз-одежды.