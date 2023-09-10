Туроператоры назвали особенности системы «все включено» в отелях ОАЭ

В ОАЭ только треть гостиниц предлагают систему «все включено», сообщает АТОР. По его данным, больше всего подобный сервис встречается в эмиратах Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман и в местах размещения, где рядом нет торговых зон и ресторанов.

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В АТОР отметили, что в Дубае только каждый десятый отель работает с системой «все включено». В ОАЭ в концепцию этой системы входят завтрак, обед и ужин либо по системе «шведский стол», либо в ресторанах по меню. Также в баре постояльцам могут предложить бесплатные безалкогольные напитки. Однако, в отличии от Турции и Египта, в эмиратских отелях спиртное «рекой не льется», даже если «все включено». Там алкоголь привозной, поэтому недешевый.

Банка пива в гостинице может стоить от десяти долларов, коктейль — от 15 долларов, бокал вина — от 20 долларов, — отмечают туроператоры.

В ряде эмиратов алкоголь в отелях не подают вообще. Это, к примеру, касается Шарджи. Также туроператоры отмечают, что разница в цене в тарифах «только завтрак» и «все включено» может достигать 30-40%.