5 теплых мест, где можно отдохнуть в ноябре

Стран для пляжного отдыха — предостаточно даже сейчас. Добираться до мест стало сложнее, но это не остановит тех, кто привык путешествовать.

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Всегда есть шанс погреться где-нибудь в близкой и вечнодоступной Турции, но за настоящим солнцем лететь придется долго. "Рамблер" расскажет, куда именно.

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ОАЭ — отличное место для недельной поездки. Теплое море, пальмы, песок и восхитительная ближневосточная кухня устроят всех участвующих.

Египет — можно успеть запрыгнуть в последний месяц теплого и безветреного сезона. Подходящее направление, чтобы организовать пляжный отдых в ноябре с детьми-школьниками на каникулах!

Таиланд — с конца октября летят самолеты до Пхукета и Бангкока из многих городов России. Пакетные туры в тайские тропики снова с нами.

Куба — страна, у многих ассоциирующаяся исключительно с ромом, сигарами и коммунистическими настроениями, теперь связана с Москвой прямыми чартерами.

Индия — говорят, что скоро тут будет работать карта "Мир!". Большой плюс к восстановленному авиасообщению.

ОАЭ

Самым популярным в Эмиратах курортом традиционно остается Дубай. Отправиться на отдых можно без визы, отметку в паспорте поставят в аэропорту, и, самое приятное, за нее не придется платить. На ноябрь приходится пик туристического сезона, и надеяться на супердешевые варианты мы бы не стали. Но расписали, на какие расходы на месте стоит ориентироваться.

Египет

В Хургаду и Шарм-эль-Шейх снова летают чартеры и регулярные рейсы. Ноябрь в Египте — замечательный месяц с теплым морем. Последний перед приходом зимнего ветра. Так что, если вы хотите фотографироваться со сфинксами и на фоне пирамид, исследовать красочный подводный мир Красного моря, то подступает лучшее время!

Таиланд

Тайланд в ноябре — направление излюбленное, сезон только начинает набирать силу. А это значит, что вы вполне можете организовать себе недорогой пляжный отдых. Теплое море, обилие вкуснейших фруктов и невысокие цены на еду делают Тайланд особенно притягательным для гурманов. Дополнительный бонус: россияне могут отправиться на отдых без визы и находиться в стране до 30 дней.

Куба

Это путешествие для тех, кто не боится длительных авиаперелетов, могут отправиться и по другую сторону океана. Куба – отличный выбор для ноября, да еще и с открытым с октября авиасообщением с Россией. В последний осенний месяц солнце щадит отдыхающих, нагревая воздух днем не более 27-28°С, а побережья заполняются любителями пляжного отдыха.

Индия