Разноцветное небо: где смотреть северное сияние

Северное сияние, или аурора, — это одно из самых завораживающих природных явлений, которые можно увидеть на нашей планете. Этот танец света в ночном небе вызывает непередаваемые ощущения. Но чтобы стать свидетелем этого чуда, нужно знать, где и когда искать его. "Рамблер" расскажет, где можно наблюдать северное сияние.

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Америка: Аляска, Фэрбенкс

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Америка, и конкретно Аляска, предлагает удивительные возможности для наблюдения северного сияния. Город Фэрбенкс находится на 65-й параллели, под особой зоной магнитного полюса Земли. Именно здесь вы имеете уникальный шанс увидеть аурору во всей ее красе. Лучшее время для посещения — безлунные ночи. Национальный парк Денали является отличным местом для наблюдения северного сияния весной.

Норвегия: Тромсе

Норвегия — это еще одна страна, которая славится своими потрясающими видами северного сияния. Город Тромсе, расположенный на севере Норвегии, предоставляет отличную возможность увидеть аурору. Лучшее время для посещения Тромсе — январь, когда здесь проходит уникальный фестиваль северного сияния. В течение недели под неоновым небом играют джазовые группы, создавая неповторимую атмосферу.

Великобритания: Шотландия, Остров Скай

Остров Скай в Шотландии — настоящая жемчужина для любителей природных красот. Здесь вы можете не только наслаждаться красочными закатами и яркими звездами, но и наблюдать северное сияние. Низкая плотность населения на острове создает идеальные условия для ночных наблюдений. Остров Скай дарит вам возможность уйти от городской суеты и насладиться тишиной и яркими красками ауроры.

Финляндия: Неллим

Всего в 10 километрах от российской границы находится лапландская деревня Неллим, которая стала известной благодаря своему уникальному местоположению. Здесь северное сияние можно наблюдать в течение 200 ночей в году. Январь — идеальное время для посещения этого удивительного места.

Исландия: Акюрейри