Туристка показала люксовое жилье на Бали и сравнила его с тюрьмой

Туристка приехала на Бали и забронировала люксовое жилье на сайте Airbnb, но квартира оказалась похожа на тюрьму. На ее историю обратило внимание издание The Daily Dot.

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Блогерша из Великобритании Хэтти Мортон (Hatty Morton) показала фотографии из квартиры на индонезийском курорте в TikTok и сравнила жилье с тюремной камерой. На снимках видны голые цементные стены и пол. В комнате нет мебели и декора, а в душе — вешалок и полотенец.

Для сравнения Мортон прикрепила фото квартиры, которые были размещены на сервисе бронирования. На них изображены те же помещения, но с белыми стенами, коврами и светильниками. Путешественница подчеркнула, что изучила отзывы перед бронированием и все они были хорошими.

Лента.ру

Мортон заплатила за разочаровавшее ее жилье более 50 долларов в сутки (около пяти тысяч рублей). Она добавила, что в эту цену входили «бесплатные постельные клопы».

Ролик Мортон набрал более 1,1 миллиона просмотров. Пользователи посочувствовали туристке и предположили, что арендодатели прибегли к помощи искусственного интеллекта, чтобы улучшить снимки квартиры.