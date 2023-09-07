Рейсы в Египет в зимнем сезоне: какие планы у туроператоров

Ряд туроператоров уже анонсировали свои полетные планы на зимний сезон по Египту. Редакция TourDom.ru обобщила сведения о рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из российских городов.

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Обширный объем перевозки заявлен у Библио-Глобуса. В частности, из Москвы в октябре он собирается возить туристов в Хургаду на восьми еженедельных рейсах «Аэрофлота», трех – египетской AlMasria Universal Airlines и двух – авиакомпании «Россия». Практически столько же вылетов запланировано из столицы в Шарм-эль-Шейх.

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Жителей Санкт-Петербурга туроператор будет доставлять на курорты Красного моря самолетами AlMasria, Екатеринбурга и Казани – лайнерами «России».

Рейсы египетского перевозчика в Шарм-эль-Шейх заявлены также из Нижнего Новгорода, Самары и Уфы, в Хургаду из этих городов доступен перелет «Россией».

Серьезную программу по Египту с перелетом авиакомпанией AZUR air предложит своим туристам Anex. Зимой-2023/2024 перевозчик продолжит летать на курорты Красного моря из 10 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми. К уже имеющимся маршрутам летнего сезона добавится еще два новых пункта вылета – Минеральные Воды и Сочи.

Судя по расписанию, из Москвы авиакомпания будет выполнять рейсы в ежедневном формате, из Северной столицы – еженедельно, из большинства других аэропортов – раз в 10 дней.

По данным с сайта Pegas Touristik, в октябре он предложит своим туристам туры в Египет на базе рейсов AZUR air из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и Уфы. На другие месяцы сезона зима-2023/2024 туроператор пока не опубликовал график заездов.

В стадии обсуждения и согласования зимнее расписание находится и у Coral Travel. «На сегодняшний день по Египту выставлена в продажу только предварительная часть программы из Москвы на рейсах AZUR air», – сообщили в туроператоре.

Зимой-2023/2024 будут продлены рейсы Red Wings на курорты Красного моря. Туры с этим перелетом формирует туроператор Fun & Sun. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

Продолжит летать в Шарм-эль-Шейх из Москвы и авиакомпания Red Sea Airlines в партнерстве с туроператором «Интурист». Египетский перевозчик начал выполнять рейсы из Шереметьево с середины июня с частотой 2 раза в неделю на каждый из курортов.