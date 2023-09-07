В Индии открыт международный круизный терминал

В Индии состоялось торжественное открытие международного круизного терминала в порту города Вишакхапатнам, крупнейшего и наиболее населенного мегаполиса штата Андхра-Прадеш.

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Терминал будет служить ключевыми воротами» как для внутреннего, так и для международного круизного туризма на восточном побережье Индии, подчеркивается в официальном заявлении.

Здание оборудовано залами ожидания, таможенными, иммиграционными, карантинными стойками, средствами обработки багажа, сканирования, вестибюлем, рестораном, торговыми витринами, пунктами обмена валюты, просторной парковкой и другими помещениями.

С ноября по март причал будет принимать туристические суда, а в остальные месяцы, с апреля по октябрь, он будет использоваться для каботажных грузовых операций.

Стоимость проекта, осуществляемого совместно Министерством туризма и Министерством портов, гаваней, судоходства и водных путей, составила 77 миллионов рупий, или более 930 тысяч долларов США.