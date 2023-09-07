В Индии открыт международный круизный терминал
В Индии состоялось торжественное открытие международного круизного терминала в порту города Вишакхапатнам, крупнейшего и наиболее населенного мегаполиса штата Андхра-Прадеш.
Терминал будет служить ключевыми воротами» как для внутреннего, так и для международного круизного туризма на восточном побережье Индии, подчеркивается в официальном заявлении.
Здание оборудовано залами ожидания, таможенными, иммиграционными, карантинными стойками, средствами обработки багажа, сканирования, вестибюлем, рестораном, торговыми витринами, пунктами обмена валюты, просторной парковкой и другими помещениями.
С ноября по март причал будет принимать туристические суда, а в остальные месяцы, с апреля по октябрь, он будет использоваться для каботажных грузовых операций.
Стоимость проекта, осуществляемого совместно Министерством туризма и Министерством портов, гаваней, судоходства и водных путей, составила 77 миллионов рупий, или более 930 тысяч долларов США.
По мнению Министерства туризма, эти работы свидетельствуют о стремлении Индии содействовать росту туризма, развитию инфраструктуры и сохранению окружающей среды. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.