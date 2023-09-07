Что посмотреть в Иордании
Иордания известна на весь мир благодаря древнему городу Петра, храмы и гробницы которого высечены в скале более четырех тысячелетий назад. Но помимо него туристы могут посетить Мертвое море, насладиться горячими источниками и даже прогуляться по пустыне.
«Рамблер» разобрался, что можно посмотреть в Иордании.
Мечеть короля Абдаллы I
Величественная постройка создана в восьмидесятые годы прошлого века. Дизайн мечети довольно необычен — в ее основании находится многоугольник, а верхушка увенчана куполом с 35-метровым диаметром. Это единственный исламский храм в Иордании, который могут посетить туристы.
Мертвое море
Мертвое или Асфальтовое море расположено в долине Иудейских гор. По сути это озеро, которое считается одним из самых соленых в мире.
Мертвое море привлекает туристов со всего мира — в его воде содержится множество солей, которые питают кожу, улучшают кровообращение и уменьшают уровень стресса. А лечебная грязь, которой богато это место, обладает омолаживающим эффектом.
Горячие источники Маин
Термальные источники Маин расположены неподалеку от Мертвого моря. Они находятся в каньоне, спуститься в который можно по серпантину.
На высшей точке дороги открывается вид на Мертвое море, а по мере спуска можно полюбоваться удивительными водопадами. Туристы могут искупаться в горячих источниках.
Римский амфитеатр в Аммане
Памятник римской архитектуры был построен в 138-161 годах нашей эры. Амфитеатр сконструирован так, чтобы зрители могли смотреть представление, несмотря на палящее солнце.
Под ним расположены туннели, ведущие к главной площади города. Сейчас туристы могут посмотреть в амфитеатре представления и спектакли.
Заповедник Муджаб
Заповедник расположен в ущелье, которое находится между Мертвым морем и вершиной Мадаба. На этом месте образовалась уникальная экосистема, в которой насчитывается более 100 различных видов птиц, 400 – растений и 10 – животных.
Здесь обитают виды, находящиеся на грани исчезновения — ибексы и каракалы. В заповеднике туристы могут насладиться первозданной природой и полюбоваться животными.
Пустыня Вади-Рам
Пейзажи пустыни Вади-Рам чем-то напоминают марсианские: красная земля, небольшие каменистые скалы. На этом месте снимали “Трансформеров” и “Марсианина”.
В пустыне можно увидеть природные арки, набрать чистейшей питьевой воды из источника Айн-Шеллала и погулять по окрестностям. Добраться до живописного места можно на верблюде или внедорожнике.