Что посмотреть в Иордании

Иордания известна на весь мир благодаря древнему городу Петра, храмы и гробницы которого высечены в скале более четырех тысячелетий назад. Но помимо него туристы могут посетить Мертвое море, насладиться горячими источниками и даже прогуляться по пустыне.

© Unsplash

«Рамблер» разобрался, что можно посмотреть в Иордании.

Видео дня

Мечеть короля Абдаллы I

Величественная постройка создана в восьмидесятые годы прошлого века. Дизайн мечети довольно необычен — в ее основании находится многоугольник, а верхушка увенчана куполом с 35-метровым диаметром. Это единственный исламский храм в Иордании, который могут посетить туристы.

Мертвое море

Мертвое или Асфальтовое море расположено в долине Иудейских гор. По сути это озеро, которое считается одним из самых соленых в мире.

Unsplash

Мертвое море привлекает туристов со всего мира — в его воде содержится множество солей, которые питают кожу, улучшают кровообращение и уменьшают уровень стресса. А лечебная грязь, которой богато это место, обладает омолаживающим эффектом.

Горячие источники Маин

Термальные источники Маин расположены неподалеку от Мертвого моря. Они находятся в каньоне, спуститься в который можно по серпантину.

На высшей точке дороги открывается вид на Мертвое море, а по мере спуска можно полюбоваться удивительными водопадами. Туристы могут искупаться в горячих источниках.

Римский амфитеатр в Аммане

Памятник римской архитектуры был построен в 138-161 годах нашей эры. Амфитеатр сконструирован так, чтобы зрители могли смотреть представление, несмотря на палящее солнце.

Под ним расположены туннели, ведущие к главной площади города. Сейчас туристы могут посмотреть в амфитеатре представления и спектакли.

Заповедник Муджаб

Заповедник расположен в ущелье, которое находится между Мертвым морем и вершиной Мадаба. На этом месте образовалась уникальная экосистема, в которой насчитывается более 100 различных видов птиц, 400 – растений и 10 – животных.

Unsplash

Здесь обитают виды, находящиеся на грани исчезновения — ибексы и каракалы. В заповеднике туристы могут насладиться первозданной природой и полюбоваться животными.

Пустыня Вади-Рам

Пейзажи пустыни Вади-Рам чем-то напоминают марсианские: красная земля, небольшие каменистые скалы. На этом месте снимали “Трансформеров” и “Марсианина”.