В какие страны едут отдыхать сибиряки

В этом году туристический поток из Сибири в зарубежные страны восстановился до пандемийных объемов. Взамен европейским туроператоры предложили новые направления и увеличили число рейсов на популярных маршрутах. Так, на этой неделе в международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) впервые прилетел самолет авиакомпания Myanmar Airways International, открыв прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Мьянму.

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В числе заграничных направлений, пользующихся спросом у новосибирцев, - Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Турция. По данным одного из крупнейших туроператоров страны Anex, в топ-5 направлений из Новосибирска летом-2023 входили Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ и Россия.

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- По ряду зарубежных направлений из Сибири турпоток восстановился до уровня 2019 года. В этом году туроператор запустил круглогодичные полетные программы в Таиланд и Турцию, которая оставалась основным летним направлением. Также именно из Новосибирска круглый год совершались полеты в ОАЭ, летом в - Хургаду, которые теперь продлены на зиму, - сообщила специалист по маркетингу туроператора Anex в Новосибирске Оксана Сотникова.

"Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с летом прошлого года, туристы чаще выбирали Ближний и Средний Восток, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза", - отмечают специалисты "МегаФона", проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

По данным компании, с 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Количество новосибирцев, отдохнувших в других странах, также увеличилось - на 33 процента. Они посетили более 130 стран мира. В списке наиболее популярных направлений оказались Турция (23 процента от общего числа туристов из Новосибирска), Абхазия (20 процентов), Китай, Армения и Грузия.

Турция по-прежнему востребована у сибирских и в целом российских туристов, замечают в "МегаФоне". В этом году страна приняла на 27 процентов больше путешественников, чем прошлым летом. Россиян, посетивших Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, было на 37 процентов больше, чем в 2022-м. Кроме этих двух направлений, туристы стали интересоваться отдыхом в Иране (рост за год составил 115 процентов) и Саудовской Аравии (123 процента). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

Суммарно Таиланд, Малайзию, Шри-Ланку, Южную Корею и Индонезию посетило в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом. "Также россияне распробовали туризм в Латинской Америке. Поток отдыхающих на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу - более чем в четыре раза", - отметили эксперты "МегаФона". Латиноамериканские направления доступны сибирякам пока только через Москву.

Второй год из Новосибирска предлагаются прямые чартерные перелеты на Шри-Ланку (на бывший Цейлон еще есть вылеты из Красноярска). Она же остается в топ-5 зимних направлений из столицы Сибири. Также в числе популярных маршрутов, отмеченных Anex, - Таиланд, ОАЭ, Турция, Россия, Казахстан. До пандемии чартерные рейсы в Таиланд компания осуществляла из пяти городов Сибири, сейчас туда есть туры из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, в зимней полетной программе к ним планируется добавить Томск (вылеты в Паттайю и на остров Пхукет) и Барнаул (Паттайя).

В числе новых направлений - горнолыжная Турция. В города Карс и Эрзурум можно отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Семидневные туры на двоих обойдутся в среднем в 130 тысяч рублей.

- Уже идет бронирование туров на Новый год. У сибиряков лидером является Таиланд - 70 процентов от общего числа броней, потом идет Шри-Ланка - 18 процентов - и другие страны - 12 процентов. Например, сибирские туристы активно бронируют Кубу, - отметила заместитель начальника отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева. - Сейчас тенденция такова, что спросом пользуются отели более высокого уровня.

Эксперты отмечают, что на фоне общего подорожания туров премиальный сегмент не так увеличился в цене, как "эконом".

Еще одно популярное у сибиряков направление - Вьетнам - после пандемии по-прежнему не открыто из России. На эту страну приходилось около 40 процентов турпотока из Сибири. Сейчас туда можно попасть через Казахстан.

И все же во время летнего отпуска и школьных каникул, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, новосибирцы чаще всего летали в Москву: с июня по август 2023 года в столицу из Новосибирска оформлена почти половина всех авиазаказов - 46 процентов, что на 25,7 процента больше, чем годом ранее. На втором месте Сочи, который летом посетили 13,1 процента жителей Новосибирска, оформивших билеты через сервис (рост к аналогичному периоду 2022 года на 18 процентов). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей 12,1 процента (в северную столицу этим летом слетало на 33 процента меньше человек, чем в прошлом году). В список популярных направлений также вошли Красноярск, Кызыл, Иркутск, Екатеринбург и Калининград.

- Развитие природных рекреационных зон увеличивает интерес к активному отдыху, а в целом растущая популярность внутреннего туризма приводит к увеличению трат на посещение исторических объектов, выставок, спектаклей и концертов. В этой категории за первые полгода нашими клиентами совершено 9,1 миллиона покупок, тогда как годом ранее их число было чуть менее семи миллионов, - прокомментировал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

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