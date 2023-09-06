Невероятные места в Абхазии для поездки в сентябре

Одно из популярных направлений для российских туристов —Абхазия. Осенью в республике бархатный сезон — комфортная погода для прогулок и наслаждения Черным морем. "Рамблер" расскажет, какие места стоит посетить, если вы отправляетесь в Абхазию в сентябре.

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В первый осенний месяц отдыхать в Абхазии очень приятно — уже не так жарко, как в августе, но море теплое и загар прекрасно ложится без ожогов.

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Мест для посещения в республике много. Вся страна находится между пушистыми зелеными горами и лазурным морем. Причем в отличии от остального побережья Черного моря, здесь кроме галечных пляжей, есть еще и песчаные.

Где искать песчаные пляжи? Скалистый песчаный берег и живописный пейзаж ждет туристов в Пицунде — это курортный городок с множеством отелей и частных гостиниц.

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В столице Абхазии? Сухуме, в районе Келасур/Cиноп есть хорошие песчаные пляжи с барами, прибрежными кафе и вечеринками (Здесь современная музыка приятная, почти европейская атмосфера).

Что еще посмотреть, чтобы насладиться пейзажами

Озеро Рица прекрасно в любое время года. Сентябрь - как раз отличный месяц, чтобы его посетить. Рица окружена величественными горами и дарит туристам невероятные впечатления. Здесб можно покататься по озеру на катамаране, попробовать национальную кухню в кафе с невероятным видом или просто вдоволь нагуляться.

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Если подниматься от Рицы в горы можно найти живописное место — Ауадхара. Здесь можно снять заранее домик и остаться на пару дней. Просыпаться в деревянном домике в горах — непередаваемое удовольствие.

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Другое интересное направление — город Новый Афон. Здесь парк с лебедином озером, сказочно красивая заброшенная станция Псырцха, монастырь на Иверской горе (вид сверху захватывает дух) и конечно, море.

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Очевидно, что нельзя обойти вниманием столицу республики. Сухум — древний город, в котором царит особая атмосфера. Единственная столица, лежащая прямо на берегу Черного моря, предлагает туристам не только красивые прогулки по набережной, но и культурный досуг. Здесь есть концептуальные бары, техно-вечеринки, современные рестораны с национальной кухней, выставки и концерты.

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Да, что уж говорить, просто прогуляться по набережной Махаджиров в центре города — одно удовольствие. Дело в том, что набережная здесь не кишит кафе с живой кавказской музыкой —здесь уютные кофейни, современные рестораны с живописным видом и спокойная атмосфера тихого прибрежного города.

Другой вариант — Восточная Абхазия. Если ехать в сторону грузинской границы можно найти единственный город в стране, который находится в горах — Ткуарчал. Здесь самые красивые водопады, которые вполне могут конкурировать с балийскими. Самый популярный — Великан. Он называется так, потому что разделен на два огромных потока воды, между которыми можно даже пройти. Зрелище потрясающее.

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