В Бразилии заявили о заинтересованности в прямом авиасообщении с Россией

«Я думаю, интерес к установлению прямого авиасообщения есть с обеих сторон. Конечно, нам пока не удалось сделать этого. Но это существенно упростило бы бразильцам посещение России, а россиянам — посещение Бразилии. Мы работаем над этим, это не самая простая вещь, но, конечно, это поможет нам увеличить число российских туристов в Бразилии», — сказал он.