В Бразилии заявили о заинтересованности в прямом авиасообщении с Россией

Бразилия заинтересована в организации прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильского посла в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
«Я думаю, интерес к установлению прямого авиасообщения есть с обеих сторон. Конечно, нам пока не удалось сделать этого. Но это существенно упростило бы бразильцам посещение России, а россиянам — посещение Бразилии. Мы работаем над этим, это не самая простая вещь, но, конечно, это поможет нам увеличить число российских туристов в Бразилии», — сказал он.
Он также отметил, что обсуждения данного вопроса находится на ранней стадии.
25 августа Росавиация сообщала, что прямое регулярное авиасообщение России и Мьянмы восстанавливается после тридцатилетнего перерыва. Уточнялось, что ведомство выдало авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай.
До этого посол России в Додоме Андрей Аветисян заявлял о переговорах с Танзанией по возобновлению авиасообщения между странами. Он пояснял, что речь идет о компании Azur Air, которая планирует открыть прямое авиасообщение ближе к зимнему периоду из нескольких российских аэропортов.
1 июля Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Первый рейс из московского аэропорта Шереметьево отправился в кубинский курортный город Варадеро.
Ранее россиянам назвали пять курортов за границей, куда можно полететь зимой прямыми рейсами.