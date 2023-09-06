В Турции намерены принять за сезон 60 млн туристов

«Наша страна пережила очень болезненные события. <..> После июля турецкий туризм начал нагонять ожидаемые показатели, в первую очередь это касается бронирований на август, сентябрь и октябрь. Мы ожидаем, что, благодаря благоприятной погоде, сезон будет продлен», — рассказал он.