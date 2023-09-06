В Турции намерены принять за сезон 60 млн туристов
Вице-президент Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Мехмет Ишлер заявил, что, несмотря на последствия трагического землетрясения 6 февраля, туристическая отрасль страны восстанавливается. Об этом сообщает Anadolu.
По словам Ишлера, в августе показатели в туристической отрасли достигли целевых. В стране намерены продлить туристический сезон и принять 60 млн туристов в 2023 году.
«Наша страна пережила очень болезненные события. <..> После июля турецкий туризм начал нагонять ожидаемые показатели, в первую очередь это касается бронирований на август, сентябрь и октябрь. Мы ожидаем, что, благодаря благоприятной погоде, сезон будет продлен», — рассказал он.
До этого в АТА сообщили, что осенний отдых на двоих в Турции обойдется в 105 тыс. рублей.
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