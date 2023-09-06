Туроператоры назвали популярные у российских туристов регионы Латинской Америки

Чаще всего российские туристы, решившие отдохнуть в странах Латинской Америки, предпочитают туры в Кубу, Аргентину, Бразилию, Мексику, Панаму и Коста-Рику.

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Как сообщает директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело, туристы в большинстве случаев выбирают индивидуальные экскурсионные программы, нередко комбинируя сразу 2-3 страны.

В Кубе и Мескике туристы предпочитают отдыхать на местных пляжах, а Аргентину и Бразилию – для экскурсионных туров и отдыха у моря.

При этом эксперты отметили, что повышенного интереса после снятия постковидных ограничений к Латинской Америке они не заметили. К тому же, это направление по карману не каждому российскому туристу. Но как и ранее популярными направлениями остаются Куба, Аргентина и Бразилия, где хорошо относятся к россиянам.