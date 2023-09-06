Село Дсех в Армении: чем привлекает туристов зеленая сказка в сердце гор

По итогам первой половины 2023 года Лорийская область стала топовым направлением для внутреннего туризма. За последние три года здесь построили автотрассы по международным стандартам, много гостиниц, гостевых дворов и привлекательных для туристов баз отдыха с экстремальными видами туризма.

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Рафтинг

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Неподалеку от Дсеха протекает горная река Дебет. Это единственное место в Армении, где можно заниматься рафтингом. Двенадцать километров бурной реки, с порогами и бочкой-воронкой, в которую лучше не попадать. Большинство участников команды сплавляются впервые. В рафтинге, как и в других экстремальных видах отдыха, самое главное – безопасность. Если четко выполнять команды инструктора, все пройдет гладко.

Инструкторы – только опытные. Чтобы выдержать конкуренцию, компании даже приглашают зарубежных специалистов международного класса.

«Река Дебед – второго класса сложности для рафтеров. Сейчас лето, воды в реке мало, глубина – около пяти метров, поэтому сплав может быть совершенно безопасным для новичков», – говорит инструктор по рафтингу Ритиг Ниги.

Два-три порога на реке Дебед – особо экстремальные, но в летнее время река не такая многоводная, попробовать свои силы могут и новички. Если команда в лодке спортивная и хорошо подготовленная, гид по желанию участников может сделать некоторые места наиболее экстремальными.

«Мы предлагаем не только рафтинг, а также слайдинг к реке, пешком можем добраться до ущелья – там вход только со стороны реки, – и насладимся водопадом. Этот отрезок пути позволяет насладиться Дебедским ущельем во всей красе», – рассказывает менеджер компании по рафтингу Вардуи Ананян.

Организаторы экстремальных туров ожидают гостей не только летом. Они решили организовать сноу-рафтинг – катание с гор по снежной поверхности. Так что Дсех с его красотами станет привлекательным круглый год.

Этот «ЗИЛинг» лучше рафтинга

Прокатиться в кузове старенького ЗИЛа, который возит с высокогорных пастбищ сено, – местная забава. Люди старшего поколения вспоминают свое детство, а для молодых это просто экзотика. От Дсеха до озера Цовер, что в переводе означает «море», всего три километра. Но по горному бездорожью добираешься за двадцать минут. Маленькая зеленая сказка в сердце гор. Дсех – одно из красивейших мест в Лорийской области.

«Слово «ЗИЛинг» вошло в обиход в 2019-м. У нас гостили инженеры, которые хотели поехать к озеру, была дождливая дорога, и никто не осмеливался туда поехать. Пришлось везти на ЗИЛах. Они весело добрались и резюмировали, что «ЗИЛинг» лучше других забав», – делится глава Центра управления ресурсами туристических потоков Лорийской области Арпине Акопян.

Отдыхающим открывается живописный пейзаж. Местные уверяют, что сюда любил приходить Ованес Туманян, который черпал здесь вдохновение. Писатель приезжал сюда с друзьями – Александром Ширванзаде и Валерием Брюсовым. Так что Цовер вполне может считаться историко-культурным памятником.

Дсех – родина классика армянской литературы Ованеса Туманяна

Отчий дом Ованеса Туманяна прекрасно сохранился, поэтому поклонники его творчества обязательно посещают дом-музей великого мастера слова. Образование Туманян получил в Тбилиси, там и произошло становление его личности. Но Дсех всегда оставался его отдушиной и местом силы. Ованеса Туманяна называют «армянским Пушкиным». Каждый армянин в детстве зачитывался его сказками, в юности воспитывался на его поэзии и прозе, и, наконец, в преклонном возрасте все читают его дневники, которые считаются пророческими.

Герои Туманяна – простые жители села. Он изучал их годами и с них писал литературные образы. Их и сегодня можно увидеть на улицах села – храброго Назара и его спутницу Устьян. Сельчане любят переодеваться в героев сказок и развлекать туристов.

«Комнаты на первом этаже – это отчий дом Туманяна, а второй этаж он достроил сам. Она [усадьба] служила ему летней дачей. Туманян любил Дсех, к нему приезжали известные писатели того времени – Исаакян, Демирчян, Лео. Всем хотелось узнать, в чем сила Дсеха, в чем секрет его таланта», – рассказывает управляющая дома-музея Ованеса Туманяна Роза Казумян.

Выучив стихотворение в детстве, запоминаешь его на всю жизнь. Все произведения Туманяна кажутся простыми и доступными для понимания. А ведь он очень долго работал над ними, в доме-музее сохранились черновики, которые свидетельствуют об этом. Нередко писал несколько вариантов и оставлял тот, который нравился ему больше всех.

«Он мог годами оттачивать свое матсерство, доводя до идеала. Например, поэму «Ануш» он доработал через десять лет. Разница ощутимая. Сегодня мы легко читаем его произведения, при этом не догадываемся, с каким трудом он достигал этой легкости», – отмечает Роза Казумян.

Ех у шор: изыски местной кухни

В Дсехе чистейшая экология, нет заводов и фабрик. В лесах растут сотни видов растений – лечебных и съедобных, а также плодов и ягод. Кухня отличается простотой и калорийностью. Ведь у сельчан тяжелый труд. Ех у шор – масло с творогом – едят как утром, так и в обед. В горах Лори почти все сельчане занимаются животноводством. Всего сто лет назад холодильников не было, и хозяйкам приходилось делать сыр, чтобы сохранить молоко. Поэтому все местные блюда состоят из молочных продуктов. Рецепт прост: молоко пропускают через сепаратор и получают жирные сливки. Здесь этот продукт называют режаном. А из сцеженного молока делают чечил – сыр-косичку.

«Для приготовления этого сыра нужна сноровка. Нужно соблюдать четкий контроль нагрева, иначе можно «пролететь». Добавляешь в молоко фермент, как только идет загустение, деревянной ложкой поднимаешь и видишь, что молоко тянется, вот в этот момент и получается сыр чечил», – делится секретом повар Гаяне Овсепян.

Поначалу косичку нужно расплести и нарезать маленькими кусочками – так она быстрее разойдется. На жирных сливках жарят сыр. Если он прилипает ко дну сковородки – еще лучше, получается жареная корочка.

Мастер-классы по приготовлению местных блюд проводятся в глемпинг-парках Дсеха. Пять из шести глемпинг-парков в Армении находятся в Лорийской области. Красивые лужайки, мягкий климат располагают к тому, чтобы проводить ночлег именно здесь. Во многом благодаря этому Лори стал топовым направлением для внутреннего туризма.

«Ты забываешь про ход времени, и хочется остановиться, застыть и слиться с этой красотой. Не только рукотворное, но и природное, удивительное единение природы и человека, мысли, уникальной армянской истории – там ты чувствуешь по-другому», – делится впечатлениями туристка из Москвы Тамар Бахчиян.

«Я уверен, что потенциал туристический в этой области очень высокий. Я сам из отельной индустрии, могу оценить туристический потенциал привлечения потока туристов, он здесь есть. Уже много сделано: я приезжал в 2010-м, и большая разница. Мы доехали на машине из Еревана – дороги сделаны, появилась доступность к этим природным красотам. Это важная ступенька, чтобы сюда поехало больше гостей», – считает турист из Москвы Дмитрий Шубин.

Апитерапия и пчеловодство

Сотрудничать с тур-компаниями стали и пасечники. Гаяне Симонян – одна из немногих женщин-пасечников в Лорийской области. От Дсеха можно доехать за сорок минут. Отдыхающим она предлагает мастер-класс по изготовлению свечей на пчелином воске.

«Мы с нуля перерабатываем пчелиный воск. После того как мед сцедили, перерабатываем воск и получаем натуральные свечи с разным дизайном. Свеча вырабатывает отрицательные ионы, и они уничтожают вирусы гриппа, нейтрализуют все вредные бактерии», – говорит пчеловод Гаяне Симонян.

Многие туристы так увлекаются рассказом о пчелином семействе, что решают сами заняться пчеловодством.

«Я узнал много полезного. Оказалось, что пчелы узнают друг друга по запаху. А соты имеют форму шестигранника, потому что на маленьком пространстве помещается больше сот, и мед не вытекает из углов», – рассказывает житель города Спитак Гор Саргсян.

Гаяне учит гостей не бояться пчел, они наблюдают за маткой, рабочими пчелами и трутнями. У каждого – своя миссия.

«Пчелы живут по принципу «Один за всех, все за одного». До того как человек заходит на пасеку, у него один тип мышления, а после того как ознакомится с их жизнью – совершенно другой. Каждый хочет взять пример», – утверждает пчеловод Гаяне Симонян.