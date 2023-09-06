Новосибирские турфирмы рассказали, насколько подорожает отдых за границей зимой
Жителей Новосибирска, планирующих осенью и зимой отдых за рубежом, предупредили о предстоящем подорожании туров. По самым оптимистичным прогнозам рост цен составит 10-15%. Многие представители турбизнеса считают, что повышение может более значительным – до 30%.
Участники туристического рынка говорят, что у предстоящего рост цен есть несколько причин как связанных с российской экономикой, так и с решениями зарубежных партнеров.
«Цены на этом рынке напрямую связаны с курсом доллара. Его подорожание, которое уже произошло, безусловно, повлияет на цены, – рассказала BFM-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. – Кроме того, цены на осеннее-зимний сезон повышает принимающая сторона: многие отели Таиланда, Турции и других стран уже предупредили об изменении ценников. Это называется динамическое ценообразование, оно во многом связано с изменением спроса и предложения».
«О росте цен до 30% говорят все. Это коснется и авиабилетов, и отелей. Вряд ли останется направление, на котором цены не изменятся. Они и сейчас уже очень высокие, а осенью и зимой станут еще выше, к сожалению. Более-менее доступным для новосибирских туристов останутся внутренние направления – Шерегеш, Алтай, Санкт-Петербург, Сочи. По ним сейчас активно формируются, в том числе и зимние предложения. Но там цены там тоже низкими назвать нельзя», – говорит директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.
Для тех, чьи доходы позволяют планировать отдых за границей, осенью и зимой 2023 на рынке будет больше предложений, чем в прошлом году. Кроме привычных Таиланда и Турции, появиться Мьянма.
«Мьнма для новосибирских туристов не должна быть дороже Таиланда. Это тоже Юго-Восточная Азия. Это не такая раскрученная, как тайское направление. Но перспективы у него есть, – считает Светлана Фоменко. – 5 сентября в Новосибирск прибыл первый прямой рейс из этой страны. Местный турбизнес сейчас будет пытаться привлечь клиентов в Мьянму. Посмотрим, как быстро получится это сделать. Что касается других стран, то осенью и зимой, скорее всего, останется Турция. Они в прошлом году впервые провели зимний сезон, и всем понравилось. Таиланд тоже будет, и турпоток туда компании постараются увеличить по мере возможности. ОАЭ тоже займет определенную долю рынка. С Египтом пока непонятно. Еще можно отметить программы полета во Вьетнам через Лаос. Но тут вряд ли будут большие объемы».
Эксперты, говоря о предстоящем сезоне, подчеркивают, что экономические и геополитические изменения в любой момент могут перечеркнуть все прогнозы.