Турфирмы рассказали, насколько подорожает отдых за границей зимой

«Мьнма для новосибирских туристов не должна быть дороже Таиланда. Это тоже Юго-Восточная Азия. Это не такая раскрученная, как тайское направление. Но перспективы у него есть, – считает Светлана Фоменко. – 5 сентября в Новосибирск прибыл первый прямой рейс из этой страны. Местный турбизнес сейчас будет пытаться привлечь клиентов в Мьянму. Посмотрим, как быстро получится это сделать. Что касается других стран, то осенью и зимой, скорее всего, останется Турция. Они в прошлом году впервые провели зимний сезон, и всем понравилось. Таиланд тоже будет, и турпоток туда компании постараются увеличить по мере возможности. ОАЭ тоже займет определенную долю рынка. С Египтом пока непонятно. Еще можно отметить программы полета во Вьетнам через Лаос. Но тут вряд ли будут большие объемы».