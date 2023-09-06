Россияне стали чаще отдыхать в Азербайджане
В прошлом году Азербайджан был закрыт для туристов из-за ковидных ограничений, что создавало проблемы с посещением страны. Однако сейчас, когда пандемию коронавируса считают побежденной, интерес туристов к поездкам в Азербайджан снова возрос.
По данным RTN, туристы активно бронируют поездки в Азербайджан, в основном выбирая экскурсии и пляжный отдых. Также популярными являются MICE-программы и поездки на различные события.
Директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская отмечает, что туристы сильно скучали по этому направлению. Более того, привлекательностью является относительная доступность цен на туры. Например, стоимость начинается от 16,6 тысяч рублей без учета авиаперелета.