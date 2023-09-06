Россияне стали чаще отдыхать в Азербайджане

В прошлом году Азербайджан был закрыт для туристов из-за ковидных ограничений, что создавало проблемы с посещением страны. Однако сейчас, когда пандемию коронавируса считают побежденной, интерес туристов к поездкам в Азербайджан снова возрос.

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По данным RTN, туристы активно бронируют поездки в Азербайджан, в основном выбирая экскурсии и пляжный отдых. Также популярными являются MICE-программы и поездки на различные события.