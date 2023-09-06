Лебедев пожаловался на цены в популярной у туристов стране в Европе

«Цены, конечно, в Швейцарии абсолютно полный *** [кошмар]. Ты завтракаешь примерно как в Исландии, тоже на 100 долларов», — заявил Лебедев. По его словам, в этой популярной у туристов европейской стране все стоит очень дорого, включая транспорт, еду и отели. «В общем, приехать в Швейцарию для того, чтобы сэкономить, точно совершенно не получится», — подытожил блогер.