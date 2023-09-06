Стали известны самые красивые и необычные торговые рынки мира

Торговые площади или рынки являются одними из главных мест, где туристы могут прочувствовать национальный колорит. Подборку из самых необычных рынков представил RuNews24.

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Так, первым в подборке оказался Toyosu Fish Market в Токио (Япония) — один из самых знаменитых в мире рыбных рынков. Его особенность, помимо свежести товара, заключается в том, что на территории рынка проводится рыбный аукцион. Места на него бронируют на месяцы вперед. Еще одно необычное место — плавучий цветочный рынок в Амстердаме (Нидерланды). Цветочные палатки здесь находятся на плотно закрепленных плавучих биржах в воде местного канала Сингел.

Одним из интересных и старейших рынков мира является Grand Bazaar в Стамбуле (Турция), он был основан в XV веке. Торговые площади здесь занимают четыре тысячи магазинов и павильонов, расположенные на 66 улицах. Туристы могут приобрести здесь украшения, посуду, пряности, ткани, одежду, косметику. В Боливии (Южная Америка) находится рынок ведьм, на котором продаются атрибуты для магических ритуалов — амулеты, зелья, шкуры животных, лапки лягушек, засушенные насекомые. Продавцами работают местные колдуны, шаманы и ведьмы.

Завершает подборку рынок-раскладушка, расположенный недалеко от Бангкока (Таиланд). Товары здесь размещаются на рельсах железной дороги, поэтому каждый раз перед тем, как проезжает поезд, торговцы быстро убирают их. После того как поезд уезжает, продукцию возвращают на место.