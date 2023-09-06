Кыргызский фермер превратил свой сад в туристический бизнес-проект

Фермер с юга Кыргызстана превратил свой сад в туристический бизнес. Всего на 10 сотках он выращивает виноград, инжир, персики и люффу – для изготовления экомочалок. Как это все размещается на небольшой площади, узнала корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

© Мир24

Люффу Абдукадыр Абдушукуров посадил ради эксперимента. В Кыргызстане лианы не растут, им нужно больше солнца. Но опыт удался, и скоро фермер соберет урожай. Из плодов сделает экологичные мочалки. И, как и все, что растет на территории, предложит туристам. Гостей здесь ждут круглый год. Сейчас, например, в саду вместе с посетителями собирают виноград.

«Мы на рынке вообще не продаем. К нам приезжают туристы, местные. Им интересно, они сами выбирают, вон там корзинка есть. Говорят, вот эту хочу, красную, черную, пробуют. Дегустация бесплатная. Например, на рынке когда покупаете, ну сколько максимум узнаете – цену. Здесь вы узнаете о винограде, как его выращивать. Если понравился сорт, можно посадить в себя в огороде, получить консультацию», – рассказал фермер.

Такой вид отдыха и бизнеса стал популярным. В сад приезжают и из соседних областей, и из других стран. С гостями за чаем хозяева беседуют о растениях. Делятся опытом.

«Оказывается, люди нам помогают больше, каждый по чуть-чуть подсказывает», – сказал отец фермера Улугбек Абдушукуров.

В этом году в саду собрали урожай абрикосов, персиков, сейчас – сезон яблок и инжира.