Как корреспондент "РГ" из Башкирии отдохнул в Абхазии

Отдых в Абхазии мы не планировали заранее, буквально за несколько дней купили билеты и нашли жилье по интернету - комнату в частном коттедже первого от российской границы поселка Гячрипш. Покупая билеты, решили сэкономить на багаже, взяли только один и всего 10 кг. Но и этого вместе с ручной кладью вполне хватило для купальных принадлежностей, пары шорт и нескольких футболок. Правда, пришлось везти полотенце: хозяева предупредили, что выдают только маленькие. Такой вот сервис по-абхазски, о котором расскажу позже.

© Российская газета

Утомленные дорогой

Видео дня

Аэропорт в Сочи явно не справляется с повышенной из-за закрытия соседних воздушных гаваней и сезона отпусков нагрузкой. Мы 40 минут сидели в самолете по прилете, ожидая, когда освободится трап. Еще 1,5 часа прошло в ожидании багажа. И вот, наконец, мы можем ехать. Но радоваться было рано: 1,5 часа пришлось провести на таможне - в душном, заполненном людьми до отказа помещении с неработающими кондиционерами. Особенно долго пограничники пропускали родителей с детьми - минут по 15 на каждого. У несовершеннолетних спрашивали ФИО, дни рождения их и родственников и т.д.

Ну вот все препятствия преодолены, и мы, наконец, заселились в номер. Он небольшой, уютный, с кондиционером, уборной и душевой. Отдали 3,5 тысячи рублей за сутки. Как оказалось, тысяча рублей из этой суммы ушла посредникам.

Время близилось к полуночи, одолевал голод, и мы попросили хозяина коттеджа отвезти нас куда-нибудь поесть. В Гячрипше, как оказалось, два ресторана, работающих допоздна. Оба располагаются напротив друг друга. На их территории очень красиво! Столики со скамейками установлены на улице и утопают в зелени. На этом восхищение заканчивается.

Официанта пришлось ждать так долго, что мы не выдержали и пошли в бар покупать еду. К слову, потом мы с этим будем сталкиваться ежедневно. Обслуживающего персонала явно не хватает на такое количество посетителей, но это мало кого волнует. При том что в чек всегда включают 10% за обслуживание. Официанты вроде бегом бегают, но все равно не допросишься то одного, то другого. Например, разлитый одним из них на нашем столе напиток не стал поводом для спринта за тряпкой, как это было бы у нас в Уфе. Мы в шутку назвали такое обслуживание абхазским гостеприимством с перчинкой.

И оно чувствовалось везде. Например, на пляже нет урн, а сдающий в аренду шезлонги мужчина на замечание по этому поводу сказал, мол, бросайте куда хотите, я ж вам не обязан урны устанавливать. С мусором они вообще расправляются без затей - собирают в кучу и сжигают, несмотря на жалобы постояльцев. Предлагающие покататься на разных видах водного транспорта делали это слишком напористо. Многие отдыхающие отказывались из-за боязни: горячие абхазские парни как-то неистово гоняли по водной глади на гидроциклах и моторках, все время норовя наехать на купающихся. Из-за этого один раз даже случился конфликт.

Но только не подумайте, что я собираюсь жаловаться на отдых. Он в целом был славным. А как еще может быть на море, к слову, чистом, прозрачном и необычайно теплом? Да и природа здесь располагает к получению удовольствия. Непревзойденные красоты горных хребтов, великолепное бирюзово-синее море, жаркое солнце, утопающие в зелени улочки - все это создает ощущение, что ты в настоящем раю.

Голубое озеро так к себе манит!

Побывать в Абхазии и не съездить на озеро Рица, наверное, немыслимо. В один из дней мы отправились на индивидуальную экскурсию к горной жемчужине. Хозяин коттеджа, в котором мы снимали номер, согласился нас отвезти, отметив, что сам все покажет и расскажет, и при этом мы не будем зависеть от других туристов. Вышло чуть дороже, чем если бы мы взяли автобусный тур, но зато нас никто не поторапливал и мы останавливались там, где хотели.

Как только свернули с Сухумского шоссе в сторону гор, дорога начала петлять по Бзыбскому ущелью - уникальному живописнейшему уголку природы, где с горных склонов бегут многочисленные водопады.

По дороге нас завезли в винный погребок на дегустацию абхазских вин. К слову, и в поселке в каждом дворе можно было купить домашнее вино за вполне приемлемую цену. Но не всегда попадался качественный продукт. Хозяин погребка расхваливал свою продукцию на все лады, особенно вино, которое, по его словам, очень любил Сталин. Мы, конечно, не удержались и купили этот напиток, попросив налить в глиняную емкость и закупорить. Будет чем угостить друзей в Уфе.

До того как мы попали на озеро, нам предстояло проехать немало природных достопримечательностей, которыми богат Рицинский реликтовый национальный парк. Проехав немного по Бзыбскому ущелью, слева от дороги, обратили внимание на множество пестрых ленточек, привязанных вдоль скал. Здесь находился водопад Девичьи слезы, образованный множеством струй и капель воды, падающих с небольшой высоты по вертикальной скале. Согласно легенде, струи водопада - это слезы прекрасной девушки, погибшей от рук завистливой русалки. Мы тоже привязали ленты, загадав желания.

А рядом с водопадом недавно открылся зиплайн, где за тысячу рублей можно прокатиться с ветерком над горной речушкой со скоростью 60 км/час. Очень захватывающе, правда, длится полет совсем не долго.

Девичьи слезы связаны по легенде и с другой достопримечательностью Рицинского нацпарка, которую мы увидели буквально через пару десятков километров - более полноводным и шумным водопадом Мужские слезы.

Едем дальше по Бзыбскому ущелью и, между льющимися вдоль дороги горючими Девичьими и Мужскими слезами, тоже прямо у трассы встречаем потрясающей красоты Голубое озеро - Рица. Правда, летом оно чуть меняет цвет, но даже в этом случае восхищает своими красками и буйством зелени вокруг. Вдоволь нафотографировавшись, держим обратный путь.

Мы еще вернемся

Уезжать из Абхазии совсем не хотелось. Все бытовые трудности (отсутствие терминалов для оплаты картой, постоянные отключения света, скудный ассортимент товаров в магазине) казались мелочью по сравнению с тем, что мы получили на отдыхе. Загорели, накупались, отдохнули душой. И когда-нибудь мы сюда обязательно вернемся. Тем более что нашли на берегу одно интересное место - пляж, который взяли в аренду москвичи. Там совсем иначе: нет мусора, всюду стоят урны, очень доброжелательное обслуживание, сдаются домики и уже строится пятиэтажный отель. Возможно, этот уголок распространит новые традиции гостеприимства на побережье Гячрипша и близлежащего Цандрипша, задаст планку качественного сервиса.

Кошелек