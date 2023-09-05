Как можно будет оплатить туристический сбор на Бали

В Индонезии наконец-то раскрыли подробности ввода нового туристического налога на Бали. Как сообщает Deltik, заранее оплатить сбор можно будет только по безналичному расчету.
Сделать это получится на специальной платформе Love Bali. После регистрации на сайте и заполнения всех необходимых данных туристу придут реквизиты для онлайн-оплаты налога.
«Если транзакция пройдет успешно, система Love Bali отправит уведомление-квитанцию иностранному туристу в качестве доказательства цифрового платежа», – пояснили в администрации Бали.
В случае если портал по какой-то причине будет недоступен, можно рассчитаться и в аэропорту Денпасар по прилете. В воздушной гавани установят специальные терминалы Bank Rakyat Indonesia, принимающие пластиковые карты и переводы через мобильный банкинг.
Наконец, если сбои будут не только у Love Bali, но и у Bank Rakyat Indonesia, то необходимую сумму нужно будет отдать при заселении в отель. Скорее всего, в гостиницах смогут принимать и наличные, однако точно пока неизвестно.
Очевидно, что приведенные схемы вызовут затруднения у российских туристов. Карты отечественных банков в Индонезии не принимаются, так что если нет зарубежного пластика, то оплата туристического налога может стать проблемой.
Само нововведение должно заработать в феврале 2024 года, с каждого иностранца планируется взимать около 10 долларов. Возможно, к этому времени чиновники Индонезии придумают для россиян варианты расчета.