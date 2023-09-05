Как можно будет оплатить туристический сбор на Бали

В Индонезии наконец-то раскрыли подробности ввода нового туристического налога на Бали. Как сообщает Deltik, заранее оплатить сбор можно будет только по безналичному расчету.

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Сделать это получится на специальной платформе Love Bali. После регистрации на сайте и заполнения всех необходимых данных туристу придут реквизиты для онлайн-оплаты налога.

«Если транзакция пройдет успешно, система Love Bali отправит уведомление-квитанцию иностранному туристу в качестве доказательства цифрового платежа», – пояснили в администрации Бали.

В случае если портал по какой-то причине будет недоступен, можно рассчитаться и в аэропорту Денпасар по прилете. В воздушной гавани установят специальные терминалы Bank Rakyat Indonesia, принимающие пластиковые карты и переводы через мобильный банкинг.

Наконец, если сбои будут не только у Love Bali, но и у Bank Rakyat Indonesia, то необходимую сумму нужно будет отдать при заселении в отель. Скорее всего, в гостиницах смогут принимать и наличные, однако точно пока неизвестно.

Очевидно, что приведенные схемы вызовут затруднения у российских туристов. Карты отечественных банков в Индонезии не принимаются, так что если нет зарубежного пластика, то оплата туристического налога может стать проблемой.