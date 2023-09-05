Авиаперевозчик анонсировал рейсы из Волгограда в Дубай с 1 ноября

Город-герой вошёл в круг интересов госкомпании ОАЭ flydubai. Её руководство объявило об установлении прямого авиасообщения между Волгоградом и Дубаем с 1 ноября 2023 года. Boeing 737 будет летать 2 раза в неделю.

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Рейсы будут выполняться из терминала 2 Международного аэропорта Дубая в Международный аэропорт Волгоград по средам и субботам. Вылеты из Волгоград - по четвергам и воскресеньям.

- С запуском в ноябре двухнедельного рейса в Волгоград flydubai предоставит большему количеству пассажиров возможность удобно добираться до Дубая из разных точек России, - прокомментировал Джейхун Эфенди, старший вице-президент компании.

Добавим, что российская авиакомпания «Победа» также запускает прямое авиасообщение между Волгоградом и Дубаем с 31 октября 2023 года. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из волгоградского аэропорта запланирован на 10:15, прибытие из ОАЭ – в 20:25. Время в пути в одном направлении – 4 часа 55 минут.