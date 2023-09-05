Россияне с 5 сентября могут полететь в Мьянму прямым рейсом
Росавиация разрешила национальному перевозчику Мьянмы выполнять прямые рейсы между Новосибирском и Мандалаем.
Myanmar Airways запустила перевозки с 5 сентября. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю. В конце октября количество перелетов планируют сократить до одного в неделю, передает АБН — Агентство Бизнес Новостей.
В следующем году также хотят ввести прямые рейсы между Москвой и Янгоном. Myanmar Airways для организации перевозок намерена взять в лизинг самолеты Airbus A330.
Ранее «Ямал 1» писал, что авиакомпания «Россия» запускает перелеты из Нового Уренгоя в Красноярск. С 16 сентября рейсы будут осуществляться дважды в неделю.