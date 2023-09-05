4 жутких отеля, в которых обитают привидения

В то время как одни владельцы отелей специально пускают слухи о том, что в их номерах обитают привидения, в надежде привлечь охотников за мистикой, другие тщательно скрывают чудовищные факты о своих гостиницах.

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И неспроста: мало кому из отдыхающих захочется останавливаться в месте, где совершались убийства и другие мрачные вещи.

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Подробнее о самых жутких отелях с дурной славой читайте в материале "Рамблера".

First World Hotel, Малайзия

Оказавшись в отеле First World Hotel, неподалеку от Куала-Лумпура, будьте готовы к тому, что спокойно пожить в гостинице едва ли удастся. Считается, что в этом огромном трехзвездочном отеле обитают сотни призраков. Всему виной казино, расположенное при отеле. Постояльцы гостиницы нередко проигрывали здесь все свои деньги, после чего сводили счеты с жизнью в одном из 7000 номеров.

Jamaica Inn, Великобритания

Считается, что в прошлом этот отель был пристанищем контрабандистов. Когда они ушли из жизни, их духи остались здесь для того, чтобы отпугивать постояльцев. Некоторые туристы утверждают, что и впрямь встречали этих призраков. Кто-то видел разбойника в треуголке, который умеет проходить через стены, а кто-то встречался с бледнолицым юношей во дворе. Но самым жутким призраком является ребенок, которого вместе с матерью можно увидеть в зеркале одного из номеров.

"ЛаФер", Смоленская область

Отельные призраки не обошли стороной и Россию. Темным мистическим ореолом окутан отель-усадьба "ЛаФер" в деревне Герчики под Смоленском. Считается, что в стенах гостиницы обитает Белая Дама. Если верить местным легендам, до того, как стать призраком, Белая Дама была юной девушкой, мечтавшей сбежать со своим возлюбленным. Однако сделать этого ей не удалось: девушку поймали и замуровали в усадьбе, где вскоре она скончалась от тоски.

При этом бояться Белой Дамы не стоит: считается, что тот, кто встретится с ней, будет обречен на удачу.

Kinnitty Castle Hotel, Ирландия