Некоторые отели Турции недоступны для бронирования в сентябре

Турагентства сообщают, что некоторые популярные отели Турции стали недоступны для бронирования на ближайшие даты.

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В турфирмах приводят конкретные примеры. «На 1,5 месяца, вплоть до 21 октября, нет свободных номеров в Tui Blue Seno в Даламане», – говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

До 2 октября заняты все места в Melas Lara Hotel, до 4-го – в Pegasos Club 4* в Аланье. Комнаты в Nirvana Cosmopolitan и Megasaray Club Belek появляются лишь с 16 сентября, в Villa Side Residence – с 25-го числа.

Проживание в Rubi Platinum Sign в Аланье можно заказать только с 14 сентября, в другом отеле сети, Rubi Platinum Spa Resort & Suites, – с 21-го.

«На ближайшие даты у нас стоп-сейла нет, но на конец сентября и некоторые даты октября полностью проданы наиболее экономичные типы номеров», – рассказала представитель отеля Pine Beach Belek 5* Яна Саяфарова.

Одна из причин хорошей заполняемости гостиниц, по словам отельера, – высокий спрос со стороны Европы: «Сейчас цены стали выгоднее, и Европа летает очень хорошо».

Тем не менее значимого дефицита в турагентствах не видят.

«Бронирования идут, можно найти отели любых категорий, причем отказов нет даже по вариантам “под запрос”», – отмечает руководитель турагентства «Валенсия» Валентина Дмитриева.

Редакция TourDom.ru выяснила, в каких популярных гостиницах еще есть свободные номера. Оказалось, что, в частности, можно забронировать недельный тур с вылетом 9–10 сентября с размещением в Justiniano Club Park Conti, на двоих он обойдется в 211 тыс. руб., или в Pine Beach Belek за 192 тыс. руб.