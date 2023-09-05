Туры, которые назвали самыми обсуждаемыми «новинками»

Российские туристы проявляют интерес к новым направлениям. Так, по словам директора департамента дистрибуции и департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Anex Константина Гулевича, теперь им интересны такие страны как Африка и Латинская Америка.

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«В последнее время у туристов появился интерес к нестандартным турам, таких как Катар, Панама, Танзания, куда приобрести туры из России можно на регулярных рейсах», —уточнил Гулевич.

Более того, эксперт заявил, что в дальнейшем интерес к новым направлениям среди россиян будет только расти, поэтому они захотят отправиться в путешествие в Китай, Израиль, Сингапур, Мадагаскар. В зимнее время им будет интересна горнолыжная Турция, Бразилия и Филиппины.

«Зимой выберут горнолыжную Турцию, Бразилию, Филиппины и т.д.», — уверен представитель туроператора.

Представитель туроператора считает, что повышенный интерес также связан с турами на базе GDS-билетов, поскольку они дают возможность посетить новые страны, куда нет чартерных рейсов.