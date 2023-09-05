Туристы стали активнее посещать Панаму
Путешественников всё больше стала привлекать Панама. Страну активнее стали посещать туристы, которые хотят познакомиться с местным колоритом и получить новые эмоции. Об этом сообщило издание Critica.
Торговая палата Панамы сообщила, что число туристов, которые её посещают выросло. Также увеличилось время, которое они проводят в стране – с восьми до 10,9 дней.
Туристы приезжают в основном из Аргентины, Бразилии, Германии, Коста-Рики, Канады, Колумбии, Испании, США, Франции. Большинство прилетает на самолёте – 58,7%. Туристическая отрасль с января по июнь этого года принесла доход в 902 млн долларов.