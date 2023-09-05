Туристы стали активнее посещать Панаму

Путешественников всё больше стала привлекать Панама. Страну активнее стали посещать туристы, которые хотят познакомиться с местным колоритом и получить новые эмоции. Об этом сообщило издание Critica.

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Торговая палата Панамы сообщила, что число туристов, которые её посещают выросло. Также увеличилось время, которое они проводят в стране – с восьми до 10,9 дней.