Россиянин отдохнул в Абхазии и описал отпуск: «перебои света и ротавирус»

Российский турист отдохнул в Абхазии и описал свой отпуск словами «перебои света и ротавирус». Своим отзывом он поделился с порталом «Тонкости туризма».

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По словам путешественника, его впечатлили удивительная атмосфера курортов Абхазии и заросшие руины санаториев СССР. При этом, по его словам, большим разочарованием стала инфекция, которой неизбежно заражаются все отдыхающие в стране. Он отметил, что среди симптомов сильная тошнота, рвота и слабость.

«На лечение уходит в среднем один-два дня, что портит весь отдых!», — посчитал он.

Россиянин также пожаловался на перебои света и воды.

«За время нашего пребывания свет отключали около шести раз, а один раз мы видели, как взорвался трансформатор из-за перегрузки», — объяснил читатель портала.

Однако были и положительные стороны отпуска, заявил он. Мужчина заключил, что в Абхазии гостеприимные и добрые люди, а также интересные экскурсии.

«Перечислив все основные плюсы и минусы этой крошечной страны, хочу сказать, что отдых в Абхазии — это нормальный отдых за свои деньги», — добавил автор.