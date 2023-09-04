Хороший отдых в сентябре: где цены ниже, а погода приятнее

Лето закончилось. Но курортный сезон продолжается. В этом году он выдался экстремальным из-за сильнейшей жары, накрывшей привычные заграничные места обитания российских туристов. Антициклоны "Цербер" и "Харон", из-за которых начали плавиться от зноя Франция, Италия, Греция и Испания, оказались куда страшнее антироссийских санкций.

© Свободная пресса

На излюбленные европейские пляжи добраться было можно, пусть и окольными путями, а значит – дороже. А вот загорать на них под палящими лучами – это уж увольте! Досталось сильно и Турции. Пятьдесят плюс отпугнули многих отдыхающих. Были случаи, когда люди отказывались от уже оплаченных туров и переносили отпуска на сентябрь-октябрь.

Видео дня

Юг России тоже зацепило. +36 – +38 для августа в Краснодарском крае, да ещё без дождей – тоже, знаете ли, не совсем привычные погодные условия. Так что наступление осени туристический сектор ожидал с надеждой и нетерпением. И сервисы путешествий наперебой начали составлять рейтинги привлекательных курортов, как российских, так и заграничных.

Среди них лидируют Сочи, Красная поляна, Дербент, Туапсе и давно облюбованные россиянами турецкие Каш, Бодрум, Анталья. Понятно, что подобные топ-листы составляются с учётом личных предпочтений и заинтересованности составляющих. Но всё-таки некую общую картинку дают.

Например, Туапсе курортным городом можно назвать с большой натяжкой. Это, прежде всего, крупный нефтеналивной порт со всеми вытекающими. Но приятно отдохнуть можно не только вдоль побережья туапсинского района, но и в самом городе. Городской пляж – большой, чистый, аккуратный. Правда, идти до него нужно мимо терминалов с нефтью, которые явно не вписываются в идиллическую триаду «горы-море-небо». Но, в конце концов, можно смотреть в другую сторону. Кстати, море чистое, без мусора и бензиновых разводов. Много небольших кафе и столовых, в том числе в пляжной зоне. А цены сильно зависят от претензий владельцев. В просторном заведении с тканевыми салфетками и хрустальными люстрами обед обойдётся как в дорогом московском ресторане. А в небольшой забегаловке рядом с каким-нибудь госучреждением – втрое дешевле.

Безусловный лидер нынешнего курортного сезона – Сочи – уже начал дешеветь. Снижают цены и остальные курорты: и в Краснодарском крае, и в Крыму, и в Дагестане, и в Калиниградской области.

Цены снизились уже процентов на двадцать, а концу сентября снизятся уже на все тридцать, – объясняет вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«СП»: С югом России всё понятно. Но вот Калиниградская область – там же море Балтийское, оно достаточно холодное. По-хорошему, история с отдыхом там должна заканчиваться в августе.

– Да, там быстро холодает, купаться становиться невозможно. поэтому цены и снижаются на 20-30 процентов. Но только на побережье. В том же Калиниграде – мощная экскурсионная программа, и на экскурсии туда едут круглый год. А ещё в феврале начинается сезон штормов, и на берег выносит янтарь. Прекрасное развлечение для любителей побродить по кромке прибоя и пособирать мелкие жёлтые камушки.

«СП»: А что с Турцией? Она действительно стала привлекательней для российских туристов, или публикации про то, что на её курортах уже всё прекрасно – попытка заманить отдыхающих?

– Турция, действительно, стала куда привлекательнее. Во-первых, уже ушла жара, можно спокойно загорать и купаться. А к середине сентября там вообще станет очень комфортно. Второе – на пляжах стало гораздо тише и спокойнее, потому что стало намного меньше детей. По очень простой причине: в российских школах занятия начались 1 сентября, в турецких – начнутся с 15 сентября. И в-третьих, начали снижаться цены. Вот это – мега-приятно, и гораздо важнее, чем исчезновение жары и шума. Причём цены снижаются значительно, на 20-25 процентов. Это три позиции в пользу того, что в Турцию сейчас стоит ехать.

«СП»: В июле-августе было выгоднее лететь в Эмираты, чем в Турцию. Там не было такой сильной жары, и цены не так сильно кусались. Да и по сравнению с Сочи-Адлером отдыхать в ОАЭ было дешевле. А как сейчас?

– Эмираты еще не подорожали. Кстати, сентябрь – самый выгодный месяц для отдыха, потому что Турция уже подешевела, а Эмираты, Куба и Таиланд – эта ключевая тройка – ещё не дорожают.

«СП»: Куба, наверное, всё равно очень дорогое удовольствие. Там же дальний перелёт через океан.

– Нет, это не так уж и дорого. Ведь Куба – это соцстрана, там цены низкие. И если вы приезжаете туда, к примеру, с тысячей долларов, то чувствуете себя прямо-таки мультимиллионером. Вот точно так же даже небогатые иностранцы, приезжая в СССР в начале 90-х, ощущали себя богачами. И наши отдыхающие на Кубе чувствуют себя примерно также. Сейчас путёвки на Остров Свободы на неделю на двоих, отель пять звёзд, всё включено, продаются дешевле, чем в Турцию на таких же условиях. Но на Кубу выгоднее ехать на десять дней, на две недели. Тогда стоимость перелёта нивелируется.

«СП»: А что с отдыхом в Таиланде? Это же дорогое направление, престижное.

– Там погода пока не устаканилась, идут дожди. Высокий сезон начнётся с октября, и цены полезут вверх. Тот номер, который сейчас стоит 100 долларов, в октябре будет стоить 150, а в январе – 200. Но, надо понимать, что ливень в Таиланде в сентябре – это совсем не то, что ноябрьский дождь в Москве. Да, льёт сплошной стеной, за его завесой ничего не видно в буквальном смысле. Но он тёплый, идёт минут двадцать. При температуре +35 в тени через двадцать минут после дождя уже всё сухо, можно купаться и загорать, пояснил Алексан Мкртчян.

Кстати, об итогах летних отпусков: по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самым популярным российским курортом был Дагомыс. В его отелях отдыхающие проживали в среднем 4,6 дня.

На балтийских курортах россияне останавливались на 2,9 дня, причём самыми популярными местами отдыха были Зеленоградск и Калининград. По курортам Кавказа лидирует Кисловодск. Там отели бронировали в среднем на 2,7 дня.

А вот в топе заграничных мест отдыха первое место занимает Мехико. Добравшиеся туда наши граждане отдыхали по 7,4 дня.