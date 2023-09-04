Турэксперт рассказал, когда подешевеет отдых в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, когда снизятся цены на отдых в Турции.

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Эксперт отметил, что осенью вырастут цены на отдых в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах. Здесь начинается высокий сезон, поэтому стоит ожидать подъема цен на 10-15 процентов. В период праздничных дней или каникул цены будут еще выше.

По его словам, на рост цен влияет не только сезон, но и курс валют, а также наличие рейсов. Чем меньше перевозок, тем выше стоимость туров. При этом отдых в Турции осенью, наоборот, подешевеет, подчеркнул Барзыкин. Снижение цен также затронет страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Армению, Казахстан. Также могут снизиться цены на отдых в Грузии, если появятся дополнительные рейсы, передает «360».