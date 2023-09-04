Трезвый отпуск: страны, где запрещено пить

Для многих путешественников расслабление в отпуске часто ассоциируется с бокалом алкоголя. Однако, перед тем как отправиться за границу, стоит учесть, что спиртные напитки там могут быть запрещены. "Рамблер" расскажет о таких странах подробнее.

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В первую очередь, алкогольный запрет связан с религиозными нормами и преобладанием мусульманского населения в некоторых странах. Вот несколько, где алкогольный запрет строго соблюдается:

Йемен

В Йемене продажа и употребление алкоголя запрещены, и это распространяется на всю страну. Однако, в городах Аден и Сана, есть небольшие исключения, и спиртные напитки можно найти в некоторых местах. Для немусульман, приезжающих в Йемен, допускается ввоз небольшого количества алкоголя, но его потребление разрешено только в закрытых помещениях.

ОАЭ (Шарджа)

В Шардже, одном из эмиратов ОАЭ, нарушение законов, запрещающих употребление, продажу или покупку алкоголя, карается тюремным заключением, крупным штрафом или даже поркой. Исключение составляют лица, имеющие лицензию от правительства, позволяющую иметь при себе алкоголь. В других эмиратах ОАЭ алкоголь все же доступен, но только в специальных местах.

Судан